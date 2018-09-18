За минуту до ДТП на улице Новой внедорожник чуть не сбил пешехода. Видео

За минуту до аварии на улице Новой лихач за рулем Toyota Land Cruiser Prado чуть не сбил пешехода. Видео эпизода зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей. На кадрах видно, как внедорожник пронесся по встречной полосе с нарушением Правил дорожного движения. Спустя буквально минуту на перекрестке улиц Новая и Лермонтова произошло ДТП с участием Land Cruiser. По предварительным данным, Volkswagen ехал в сторону улицы Лермонтова и врезался в Toyota, которая мчалась по встречной полосе. От столкновеняи внедорожник перевернулся. Подробности ДТП в центре Рязани уточняются.