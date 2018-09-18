Момент ДТП с участием блогера Гасанова попал на видео

В понедельник, 17 сентября, в центре столицы столкнулись несколько машин. Одна из них принадлежит блогеру Гусейну Гасанову. В распоряжении «360» поступило видео с моментом аварии.

На записи с камер видно, как в плотном потоке на встречную полосу выезжает автомобиль. Справа в него на полном ходу врезается Lamborghini . От удара черную машину разворачивает, а «итальянец» летит в припаркованные рядом с рестораном машины.

Всего в ДТП повреждения получили пять транспортных средств. Среди них был и автомобиль Гасанова. По счастливой случайности, никто не пострадал.