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Момент ДТП с участием блогера Гасанова попал на видео
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Момент ДТП с участием блогера Гасанова попал на видео 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
В понедельник, 17 сентября, в центре столицы столкнулись несколько машин. Одна из них принадлежит блогеру Гусейну Гасанову. В распоряжении «360» поступило видео с моментом аварии.
На записи с камер видно, как в плотном потоке на встречную полосу выезжает автомобиль. Справа в него на полном ходу врезается Lamborghini. От удара черную машину разворачивает, а «итальянец» летит в припаркованные рядом с рестораном машины.
Всего в ДТП повреждения получили пять транспортных средств. Среди них был и автомобиль Гасанова. По счастливой случайности, никто не пострадал.
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