Центр Орла перекроют из-за «Тургеневского бережка»

22 сентября из-за проведения «Тургеневский бережок» с 00.00 до 15.00 будет запрещена стоянка на улицах:

Максима Горького (от площади Ленина до улицы Пионерской), Пролетарская гора (от Максима Горького до входа в Детский парк).

Кроме того, с 11.00 до 14.00 будет перекрыто движение по улицам:

Пролетарская гора, площадь Ленина (от Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора), Максима Горького (от площади Ленина до Пионерской).