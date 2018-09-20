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Центр Орла перекроют из-за «Тургеневского бережка»
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Центр Орла перекроют из-за «Тургеневского бережка» 

АиФ + ещё 4 1 час назад
Фото: АиФ
22 сентября из-за проведения «Тургеневский бережок» с 00.00 до 15.00 будет запрещена стоянка на улицах:
Максима Горького (от площади Ленина до улицы Пионерской), Пролетарская гора (от Максима Горького до входа в Детский парк).
Кроме того, с 11.00 до 14.00 будет перекрыто движение по улицам:
Пролетарская гора, площадь Ленина (от Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора), Максима Горького (от площади Ленина до Пионерской).
Кроме того, 22 сентября из-за проведения митинга КПРФ с 00.00 до 12.30 будет запрещена стоянка на улице Карачевская (от памятника Н. С. Лескову до сквера В. В. Маяковского), а также с 10.30 до 12.30 автомобилисты не смогут проехать по улице Карачевская (от улицы 1-я Посадская до улицы Гостиная).
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