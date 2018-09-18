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В Мценске под колёса Dodge Stratus попал пешеход
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В Мценске под колёса Dodge Stratus попал пешеход 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне утром, 17 сентября, в Мценске, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.
Около восьми часов утра водитель автомобиля Dodge Stratus двигался по улице Мира. В районе дома № 37А он сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пешеход был травмирован. Медики скорой помощи доставили его в городскую больницу. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Сообщение В Мценске под колёса Dodge Stratus попал пешеход появились сначала на РИА 57.
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