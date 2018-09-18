В Мценске под колёса Dodge Stratus попал пешеход

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне утром, 17 сентября, в Мценске, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.

Около восьми часов утра водитель автомобиля Dodge Stratus двигался по улице Мира. В районе дома № 37А он сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход был травмирован. Медики скорой помощи доставили его в городскую больницу. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.