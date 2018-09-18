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Пьяный тюменец насмерть сбил девочку и пошел домой
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Пьяный тюменец насмерть сбил девочку и пошел домой 

Свободная пресса + ещё 8 6 часов назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюменской области решается вопрос о заключении под стражу жителя села Шишкина Вагайского района, насмерть сбившего 14-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Дорожная трагедия произошла вечером 17 сентября. Водитель отечественного автомобиля сбил группу подростков, которая шла по краю проезжей части улицы Зеленой в селе Шишкина. В результате от полученных травм одна из девочек погибла. Сегодня, 18 сентября, ей должно было исполниться 14 лет.
По данным регионального ГИБДД, после аварии 30-летний водитель оставил автомобиль на месте аварии и ушел домой. К приезду полицейских он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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