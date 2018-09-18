Пьяный тюменец насмерть сбил девочку и пошел домой

В Тюменской области решается вопрос о заключении под стражу жителя села Шишкина Вагайского района, насмерть сбившего 14-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Дорожная трагедия произошла вечером 17 сентября. Водитель отечественного автомобиля сбил группу подростков, которая шла по краю проезжей части улицы Зеленой в селе Шишкина. В результате от полученных травм одна из девочек погибла. Сегодня, 18 сентября, ей должно было исполниться 14 лет.

По данным регионального ГИБДД, после аварии 30-летний водитель оставил автомобиль на месте аварии и ушел домой. К приезду полицейских он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».