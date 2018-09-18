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ГИБДД Казани рекомендует водителям объезжать улицу Ершова
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ГИБДД Казани рекомендует водителям объезжать улицу Ершова 

АиФ Казань + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
ГИБДД Казани рекомендует водителям заранее планировать маршрут и по возможности объезжать улицу Ершова.
17 сентября в 16.45 на ул. Ершова из-за коммунальной аварии на 4-метровом участке образовалась яма глубиной 7,5 метров. В связи с этим на участке от ул. Гвардейской в сторону Абжалилова движение организовано по одной полосе и с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Движение транспорта по ул. Н. Ершова от ул. Абжалилова в направлении ул. Гвардейская организовано по четырем полосам.
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