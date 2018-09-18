ГИБДД Казани рекомендует водителям объезжать улицу Ершова

ГИБДД Казани рекомендует водителям заранее планировать маршрут и по возможности объезжать улицу Ершова.

17 сентября в 16.45 на ул. Ершова из-за коммунальной аварии на 4-метровом участке образовалась яма глубиной 7,5 метров. В связи с этим на участке от ул. Гвардейской в сторону Абжалилова движение организовано по одной полосе и с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Движение транспорта по ул. Н. Ершова от ул. Абжалилова в направлении ул. Гвардейская организовано по четырем полосам.