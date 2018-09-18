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Ребенок попал под колеса машины у Саратова
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Ребенок попал под колеса машины у Саратова 

Новости Саратова + ещё 2 3 часа назад
Фото: Новости Саратова
ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло вечером 17 сентября в Энгельсе.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной ГИБДД, автомобилист сбил 6-летнюю девочку.
По предварительной информации, в 17:05 возле дома № 21 во 2-м микрорайоне Урицкого управлявший ВАЗ-2110 мужчина 29-ти лет сбил ребенка. Девочка шла в нарушение ПДД по обочине в попутном автомобилю направлении.
К счастью, ребенок пострадал несильно и в госпитализации не нуждается, — уточнили дорожные полицейские.
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