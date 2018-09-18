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В Энгельсе водитель сбил на дороге шестилетнюю девочку
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В Энгельсе водитель сбил на дороге шестилетнюю девочку 

Свободные новости 3 часа назад
Фото: Свободные новости
Вчера, 17 сентября, в Саратовской области пострадали четверо пешеходов, в том числе шестилетний ребенок, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по региону.
В 17.05 во 2-м микрорайоне Урицкого в Энгельсе 29-летний водитель ВАЗ-2110 сбил шестилетнюю девочку, которая шла по краю дороги в попутном направлении. После осмотра медики назначили ребенку амбулаторное лечение.
В этот же день, около полудня, в Аткарске возле дома №30 на улице Чернышевского 33-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте перед легковой машиной. Его сбила 28-летняя автомобилистка на ВАЗ-2114. В результате ДТП пешехода госпитализировали в лечебное учреждение.
Позднее, в 13.05, на перекрестке улиц Большая Казачья и Чапаева, возле дома №72/74 под машину попала 23-летняя девушка. ДТП случилось из-за того, что 48-летний водитель Lada Priora нарушил правила очередности проезда перекрестка. Пешехода отправили в больницу.
Вечером, в 21.05, напротив дома №26 по улице Артиллерийской 40-летний водитель Opel Omega нарушил правила проезда пешеходного перехода и сбил 22-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали.
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