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«Тормозной путь от самого поворота»: видео с места ДТП с «Гелендвагеном» в Казани
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«Тормозной путь от самого поворота»: видео с места ДТП с «Гелендвагеном» в Казани 

Казанский репортер + ещё 1 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
Опубликовано видео с места смертельной аварии на улице Клары Цеткин в Казани, где сегодня утром Mercedes G-Class врезался в опору железнодорожного моста. По предварительным данным, водитель внедорожника превысил скорость и не справился с управлением автомобиля. В результате полученных травм мужчина погиб на месте, его личность пока не установлена. По словам очевидцев, тормозной путь начинается «от самого поворота». В ГИБДД склонны согласиться — эксперты насчитали порядка 70 метров тормозного пути. Теперь предстоит уточнить скорость движения автомобиля в момент аварии. Расследование инцидента продолжается. Авария, как ранее писал «Казанский репортер», произошла в 5:10 вторника, 18 сентября.
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