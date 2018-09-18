Водитель автобуса обокрал строительную компанию в Благовещенске

Водитель автобуса украл материалы у строительной компании в Благовещенске. Он присвоил деревянные бруски, которые лежали около дороги. Об этом сообщил сайт ACH24.

На пересечении улиц Воронковой и Студенческой неизвестный водитель автобуса увез стройматериалы, принадлежавшие компании, которая вела работы недалеко от места происшествия. Пока сотрудники переносили оборудование на следующий объект, злоумышленник стащил деревянные бруски, поместил их в салон автобуса и скрылся.

Его заметили жильцы дома, которые сняли случившееся на телефон, а потом разместили в Instagram.

«Мужик ворует доски средь белой ночи и не стесняется», — прокомментировал видеозапись очевидец ночных событий.

Позже выяснилось, что материалы принадлежали строительной компании «Сервер». Неизвестный украл около 15 брусков. Рабочим они были нужны для перевозки бетонных плит.