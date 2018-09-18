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Не только олени. В Клепиковской районе мотоциклист врезался в лося
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Не только олени. В Клепиковской районе мотоциклист врезался в лося 

62info.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: 62info.ru
Как сообщает ИД «Пресса», водитель мотоцикла «Хонда» превысил скорость и сбил животное, перебегавшее дорогу. В результате мужчина обращался в Клепиковскую районную больницу, его пассажир не пострадал.
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