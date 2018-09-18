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В Нижней Салде пьяный водитель на иномарке угробил байкера
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В Нижней Салде пьяный водитель на иномарке угробил байкера 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Вечером 17 сентября в Нижней Салде на улице Парковой столкнулись Volkswagen Passat и мотоцикл Honda.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 39-летний водитель легковушки. При выполнении разворота он не уступил попутному байку. 22-летний мотоциклист скончался на месте.
В момент аварии водитель иномарки был пьян. Установлено, что он переехал в Верхнюю Салду из Волгоградской области 3 месяца назад. За последний год мужчина 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В 2015 году его лишали прав за езду в нетрезвом виде.
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