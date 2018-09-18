В Варнавинском районе 2 человека пострадали из-за пьяного водителя

Два человека пострадали в результате ДТП по вине пьяного водителя в Варнавинском районе Нижегородской области, сообщает региональное управление ГИБДД

Авария произошла 17 сентября в 18:45 на автодороге Красные Баки — Варнавино — Белышево — Ветлуга. 26-летний водитель автомобиля « ВАЗ 21102» в нетрезвом состоянии не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ 21110».

В результате ДТП пострадали двое мужчин — водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ 21110». Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте происшествия. У одного из них — ссадины, у другого — подозрение на перелом носа.