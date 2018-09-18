В Саратове в результате погони пьяный нарушитель не справился с управлением на мосту

Авария случилась Выездом на разделительную полосу путепровода закончилась погоня автоинспекторов за нетрезвым нарушителем в Саратове. Об этом сообщает портал «ЧП-Саратов». Во время патрулирования инспекторы ДПС заметили нарушителя на «ВАЗ-2109», который проехал на запрещеный сигнал светофора. В результате преследования, водитель не справился с управлением и выехал на разделительную полосу путепровода. «Мужчина попытался скрыться с места происшествия, бросив в автомобиле пассажиров, однако был оперативно задержан сотрудниками ДПС. Так как у нарушителя не оказалось при себе документов, он был доставлен в отдел полиции. Именно там стало известно, что ранее нарушитель уже был лишён права управления автомобилем за езду в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. Известно, что владелец автомобиля вместе с друзьями прибыл в Саратов из Красноармейска чтобы отдохнуть, после чего друг попросил разрешения сесть за руль и получил согласие. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 264.1 (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) Уголовного Кодекса Российской Федерации. Стоит отметить, что недавно в Саратове в Энгельсе столкнулись три машины, двое человек пострадали.