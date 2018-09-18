В Дивееве две иномарки столкнулись на встречке: пострадали три человека

Три человека пострадали в результате столкновения «Форда» и « Тойоты » в Дивееве. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД России по Нижегородской области.

Авария произошла в понедельник, 17 сентября, в 7:15. Двигаясь по улице Заречной, 25-летний водитель «Форда» потерял контроль над управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в «Тойоту».

В результате столкновения оба водителя остались практически невредимы. А вот два пассажира «Форда» — парни 22 и 24 лет — получили ушибы и закрытую травму левой ключицы.

Также пострадала пассажирка «Тойоты» — 67-летняя женщина получила закрытый перелом правого луча, ушиб грудной клетки и коленного сустава.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой.

Напомним, страшное ДТП в Володарском районе закончилось госпитализацией взрослых и детей.

Ранее сообщалось о том, что водитель иномарки погиб в Борском районе.