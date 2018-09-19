На трассе М4 «Дон» погибла пара с Южного Урала

На 755 километре трассы М4 «Дон» в ДТП погибла молодая пара из Катав-Ивановска. 20-летний молодой человек вместе со своей 22-летней возлюбленной ехали в кроссовере Chery Tiggo из Москвы в Ростов-на-Дону.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, авария произошла около 6 часов утра. Житель Южного Урала не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN с полуприцепом. За рулем был 47-летний мужчина со Ставрополья.

В результате аварии водитель и пассажирка легковушки скончались на месте до приезда скорой. О состоянии водителя грузовика не сообщается.