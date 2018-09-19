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На трассе М4 «Дон» погибла пара с Южного Урала
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На трассе М4 «Дон» погибла пара с Южного Урала 

Уралинформбюро + ещё 3 6 часов назад
Фото: Уралинформбюро
На 755 километре трассы М4 «Дон» в ДТП погибла молодая пара из Катав-Ивановска. 20-летний молодой человек вместе со своей 22-летней возлюбленной ехали в кроссовере Chery Tiggo из Москвы в Ростов-на-Дону.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, авария произошла около 6 часов утра. Житель Южного Урала не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN с полуприцепом. За рулем был 47-летний мужчина со Ставрополья.
В результате аварии водитель и пассажирка легковушки скончались на месте до приезда скорой. О состоянии водителя грузовика не сообщается.
Следует напомнить, что этим же утром на 525-м километре этой же трассы столкнулись автобусы Neoplan и Volvo. Погибли четыре человека, еще 14 пострадали.
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