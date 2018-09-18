В Оренбуржье в суд передано дело о смертельном ДТП у Газзавода

В суд передано уголовное дело, возбужденное по факту смертельно ДТП на трассе Оренбург-Самара.

Установлено, что в районе Газзавода водитель автомобиля Ford нарушил правила дорожного движения: выехал на полосу встречного движения через сплошную разделительную линию. Из-за этого произошло столкновение с вахтовым автобусом КАВЗ. В результате ДТП скончались три человека, еще одному пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. Вина водителя легкового автомобиля подтверждена автотехнической экспертизой, сообщает прокуратура Оренбургского района.