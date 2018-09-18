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В Оренбуржье в суд передано дело о смертельном ДТП у Газзавода
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В Оренбуржье в суд передано дело о смертельном ДТП у Газзавода 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В суд передано уголовное дело, возбужденное по факту смертельно ДТП на трассе Оренбург-Самара.
Установлено, что в районе Газзавода водитель автомобиля Ford нарушил правила дорожного движения: выехал на полосу встречного движения через сплошную разделительную линию. Из-за этого произошло столкновение с вахтовым автобусом КАВЗ. В результате ДТП скончались три человека, еще одному пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. Вина водителя легкового автомобиля подтверждена автотехнической экспертизой, сообщает прокуратура Оренбургского района.
Напомним, 5 июля, около 15.30 на трассе «Оренбург-Самара» водитель автомобиля Ford Explorer выехал на «встречку», где лоб в лоб врезался в автобус, сообщает пресс-служба УМВД региона. На месте аварии погибли водитель и пассажир иномарки, водитель автобуса скончался в больнице. Травмы получили еще два человека.
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