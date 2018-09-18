В последний путь: на трассе в Башкирии столкнулись ритуальный микроавтобус и легковушка 

Движение на дороге сильно затруднено
Сегодня, 18 сентября на трассе в Башкирии произошло серьезное ДТП. Неподалеку от Ишимбая, возле городской стеллы стокнулись легковушка и ритуальный микроавтобус. От удара перед иномарки разнесло вдребезги, а микроавтобус опрокинулся набок. Как сообщают очевидцы, спецтранспорт перевозил гроб. О наличии в ДТП пострадавших пока ничего не известно.
Покореженные автомобили сильно затруднили движение. На участке дороги образовалась большая пробка. На месте работали медики и сотрудники ГИБДД. Дорожные полицейские выяснят все обстоятельства произошедшего и установят виновника аварии.