В последний путь: на трассе в Башкирии столкнулись ритуальный микроавтобус и легковушка

Движение на дороге сильно затруднено

Сегодня, 18 сентября на трассе в Башкирии произошло серьезное ДТП. Неподалеку от Ишимбая, возле городской стеллы стокнулись легковушка и ритуальный микроавтобус. От удара перед иномарки разнесло вдребезги, а микроавтобус опрокинулся набок. Как сообщают очевидцы, спецтранспорт перевозил гроб. О наличии в ДТП пострадавших пока ничего не известно.