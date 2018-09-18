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Появились фото с места ДТП на улице Новой в Рязани
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Появились фото с места ДТП на улице Новой в Рязани 

АиФ Рязань + ещё 1 1 час назад
Фото: МедиаРязань
Пресс-служба регионального УМВД опубликовала фотографии с места ДТП на улице Новой.
Напомни, днем 17 сентября 41-летний рязанец за рулем Volkswagen Polo, двигаясь по улице Циолковского в сторону Касимовского шоссе, при повороте налево столкнулся с Toyota Land Cruiser. После удара автомобиль Volkswagen отбросило на опору освещения, а внедорожник перевернулся.
В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП уточняются. Читать также: За минуту до ДТП на улице Новой внедорожник чуть не сбил пешехода. Видео
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