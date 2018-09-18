Появились фото с места ДТП на улице Новой в Рязани

Пресс-служба регионального УМВД опубликовала фотографии с места ДТП на улице Новой. Напомни, днем 17 сентября 41-летний рязанец за рулем Volkswagen Polo , двигаясь по улице Циолковского в сторону Касимовского шоссе, при повороте налево столкнулся с Toyota Land Cruiser. После удара автомобиль Volkswagen отбросило на опору освещения, а внедорожник перевернулся. В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП уточняются. Читать также: За минуту до ДТП на улице Новой внедорожник чуть не сбил пешехода. Видео