Под Пермью опрокинулся пассажирский микроавтобус

Рано утром 18 сентября в Пермском районе произошла авария. Пассажирский микроавтобус вылетел с дороги, опрокинулся и врезался в дерево.

«В 8 часов утра по шоссе Космонавтов, со стороны деревни Ванюки, в направлении Западного Обхода, двигался автомобиль ГАЗ-3221. 54-летний водитель водитель в районе дома №328/1 нарушил ПДД — не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил наезд на препятствие (бордюрный камень) справа по ходу движения», — рассказали в УГИБДД Пермского края.

В результате автобус вылетел с дороги, опрокинулся и врезался в дерево. В аварии пострадали четыре человека. Это водитель и трое взрослых пассажиров.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Прикамья обращается к водителям и напоминает о необходимости о необходимости соблюдать правила дорожного движения.