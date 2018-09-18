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Под Пермью опрокинулся пассажирский микроавтобус
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Под Пермью опрокинулся пассажирский микроавтобус 

АиФ Пермь + ещё 2 9 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Рано утром 18 сентября в Пермском районе произошла авария. Пассажирский микроавтобус вылетел с дороги, опрокинулся и врезался в дерево.
«В 8 часов утра по шоссе Космонавтов, со стороны деревни Ванюки, в направлении Западного Обхода, двигался автомобиль ГАЗ-3221. 54-летний водитель водитель в районе дома №328/1 нарушил ПДД — не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил наезд на препятствие (бордюрный камень) справа по ходу движения», — рассказали в УГИБДД Пермского края.
В результате автобус вылетел с дороги, опрокинулся и врезался в дерево. В аварии пострадали четыре человека. Это водитель и трое взрослых пассажиров.
По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция Прикамья обращается к водителям и напоминает о необходимости о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
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