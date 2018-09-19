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В Перми в ДТП пострадал водитель Geely, врезавшийся в Hyndai Getz
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В Перми в ДТП пострадал водитель Geely, врезавшийся в Hyndai Getz 

АиФ Пермь + ещё 4 41 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми 49-летний водитель пострадал в ДТП, по вине которого оно и произошло.
Как рассказали в краевом ГУ МВД России, авария произошла вечером 18 сентября в 18:05 в Орджоникидзевском районе.
«По улице Лянгасова двигался автомобиль Geely под управлением мужчины 1969 года рождения. В районе дома № 23А по улице Боковой, не обеспечив необходимую дистанцию, он допустил столкновение с двигающимся впереди автомобилем Hyndai Getz. За его рулём сидела 30-летняя женщины. В результате ДТП мужчину с различными травмами госпитализировали в больницу», — сообщили в краевом главке.
Сейчас по факту аварии продолжается проверка.
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