В Перми в ДТП пострадал водитель Geely, врезавшийся в Hyndai Getz 

В Перми 49-летний водитель пострадал в ДТП, по вине которого оно и произошло.
Как рассказали в краевом ГУ МВД России, авария произошла вечером 18 сентября в 18:05 в Орджоникидзевском районе.
«По улице Лянгасова двигался автомобиль Geely под управлением мужчины 1969 года рождения. В районе дома № 23А по улице Боковой, не обеспечив необходимую дистанцию, он допустил столкновение с двигающимся впереди автомобилем Hyndai Getz. За его рулём сидела 30-летняя женщины. В результате ДТП мужчину с различными травмами госпитализировали в больницу», — сообщили в краевом главке.
Сейчас по факту аварии продолжается проверка.