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За неделю в Прикамье в ДТП погибли три лося
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За неделю в Прикамье в ДТП погибли три лося 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Минприроды Пермского края подвели итоги по количеству аварий в регионе с участием диких животных. Если неделю назад на дорогах Прикамья в авариях погибли лось, кабан и медведица, то с 10 по 16 сентября участниками ДТП стали три лося.
12 сентября на 32 км. трассы Уинское-Деменево в Уинском районе в ДТП погибла 5-месячная лосиха.
14 сентября произошло сразу две аварии с дикими животными: в Чернушинском и Чусовском районах. В первом случае под колёсами грузового автомобиля погиб восьмилетний самец лося, а во втором — водитель легковушки не успел среагировать на выскочившего на дорогу шестилетнего лося.
Всего с начала года на территории края зафиксировано 63 ДТП с участием диких животных.
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