За неделю в Прикамье в ДТП погибли три лося

Минприроды Пермского края подвели итоги по количеству аварий в регионе с участием диких животных. Если неделю назад на дорогах Прикамья в авариях погибли лось, кабан и медведица, то с 10 по 16 сентября участниками ДТП стали три лося.

12 сентября на 32 км. трассы Уинское-Деменево в Уинском районе в ДТП погибла 5-месячная лосиха.

14 сентября произошло сразу две аварии с дикими животными: в Чернушинском и Чусовском районах. В первом случае под колёсами грузового автомобиля погиб восьмилетний самец лося, а во втором — водитель легковушки не успел среагировать на выскочившего на дорогу шестилетнего лося.

Всего с начала года на территории края зафиксировано 63 ДТП с участием диких животных.