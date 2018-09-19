20 сентября пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

20 сентября 2018 года сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве на обслуживаемой территории будет проведено профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает всем водителям, что для того чтобы сохранить здоровье и жизнь как свою, так и других участников дорожного движения — необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. А также просим всех неравнодушных граждан, кто не терпит подобного поведения на дорогах и понимает всю опасность таких маневров, активно пропагандировать соблюдение правил дорожного движения в кругу своих родных и знакомых.