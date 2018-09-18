Водители сбивают пешеходов в Костроме: три наезда, один погиб 

В Костромской области в минувший понедельник были сбиты три пешехода, узнал KOSTROMA.TODAY. Под колесами автомобилей оказались две женщины и мужчина.
Первый наезд случился утром в городе Буй (Костромская область). Здесь в поселке Пионерный на дороге сбили 59-летнюю местную жительницу. При этом машина марки Nissan Tiida, за рулем которой был 57-летний мужчина, пешехода пропускала. Но в этот момент получила удар в зад от авто Hyundai Solaris, управляла которым 31-летняя женщина. Получив толчок, Nissan и въехал в пешехода.
К счастью, женщина осталась жива.
Повезло остаться в живых и 39-летней костромичке, которую сбили на углу улиц Симановского и Пятницкой, рядом с Богоявленским собором около шести часов вечера. 41-летний мужчина на Lexus не пожелал пропустить пешую даму, шагающую по дороге на зеленый сигнал светофора.
Костромичке потребовалась помощь медиков.
К сожалению, врачи не смогли спасти 69-летнего мужчину. Пожилой пенсионер шел в темное время суток по дороге Кострома-Иванова, где его сбил 61-летний водитель на Honda CR-V.
Как сообщили корреспонденту KOSTROMA.TODAY в УГИБДД по региону, по всем фактам ДТП проводятся проверки.