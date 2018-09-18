Тёмная сторона европротокола: страховщики освоили эффективную уловку для работы по ОСАГО

Мелкое ДТП привело к неожиданным последствиям

В мае прошлого года Пётр стал виновником небольшой аварии, наехав на стоявший Nissan . Ремонт по ОСАГО оплатила страховая, но недавно мужчине пришло странное требование — компенсировать компании размер ущерба, причём в троекратном размере. Как выяснилось, автомобилист попался на распространённую уловку страховых, которой можно было избежать.

Мелочь, которая перевернула всё с ног на голову

Повреждения Nissan оказались незначительны, поэтому инцидент оформили по европротоколу. Поскольку у пострадавшей не возникло претензий к Петру, он забыл о происшествии. А зря. По правилам ОСАГО, он обязан был направить свой экземпляр извещения в страховую компанию в течение пяти дней.

Казалось бы, это не более чем бюрократическая мелочь, за которую в худшем случае можно пожурить или наказать мелким штрафом. Но эта мелочь переворачивает дело с ног на голову.

В законе об ОСАГО есть статья 14 «Право регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред», которая описывает случаи, когда можно взыскать сделанную выплату с виновника ДТП, по сути, с клиента компании. Помимо откровенных злодейств, вроде умышленного вреда или вождения пьяным, есть там и малоприметный пункт «ж», который запускает механизм регресса, если клиент компании в течение пяти дней не направил страховщику бланк извещения о ДТП.

Так выглядит верхняя часть бланка извещения о ДТП, который заполняется обеими сторонами конфликта

Пункт действует только для аварий, оформленных без участия сотрудников ГИБДД по европротоколу. Недавно лимит выплат был повышен в регионах с 50 тысяч до 100 тысяч рублей, в Москве и Петербурге — до 400 тысяч, поэтому европротокол набирает популярность. А с ним растёт и «дойка» клиентов.

Не только ущерб

Ущерб Nissan оценили в чуть менее 10 тысяч рублей, Петру же выставили счет на 36 тысяч, включая все сопутствующие расходы. Причём часть из них была связана с ошибками самой страховой, которая пыталась занизить выплату. Так, сумма включала штраф для страховой за несвоевременную выплату (6,5 тысячи), расходы на экспертизу (12 тысяч), дефектовку (1,5 тысячи), судебные издержки (2,5 тысячи) и утрату товарной стоимости (3,5 тысячи). Впрочем, юристы считают такие «надбавки» избыточными: компенсировать нужно только сам размер ущерба и утрату товарной стоимости.

— Мы созвонились с куратором страховой, и тот сказал: эти решения принимаются в Москве, поэтому не могу их комментировать, — вспоминает Пётр. — Он предложил нам компенсировать для начала 10 тысяч рублей, то есть стоимость материалов и работ: мол, тогда о вас, может быть, забудут. Я сделал это, но на душе всё равно неспокойно: если они первый раз прислали претензию через год с лишним, кто знает, что они затеют ещё через год.

Случаев — сотни

— Мелкие аварии сотрудники ГИБДД советуют оформлять самостоятельно, причём нередко склоняют людей к европротоколу, даже когда они уже приехали в отделение, — делится опытом автоюрист Лев Воропаев . — И никто не предупреждает виновника об обязанности в течение пяти дней направлять извещение в страховую. При оформлении аварии сотрудниками ГИБДД такого требования нет, поэтому большинство водителей не знает об этом нюансе.

Страховые же поставили практику таких взысканий на конвейер, предлагая урегулировать вопрос в досудебном порядке, а в случае отказа обращаясь в суд, выиграть который, по словам эксперта, невозможно. Не исключено, что страховое сообщество лоббировало появление этого механизма, который позволяет возвращать сделанные выплаты по формальным поводам.

Как не стать должником

Если вы стали виновником мелкого ДТП и оформили его по европротоколу без привлечения сотрудников ГИБДД, не забудьте сделать следующее:

На месте аварии заполните свой экземпляр извещения о ДТП. Дайте второму участнику заполнить пункты, которые касаются его. В течение пяти дней направьте извещение в свою страховую компанию, но сделайте это «официальным» способом: либо пошлите заказным письмом, либо привезите лично. Попросите сотрудника страховой сделать отметку на копии извещения, что документ получен такого-то числа. Храните доказательства передачи извещения несколько лет после инцидента.

Лев Воропаев подчёркивает важность последних пунктов:

— Были случаи, когда человек действительно отравлял или привозил извещение в страховую, но не сохранил никаких свидетельств. Выиграть суд в этом случае практически невозможно.