Женщина попала под грузовик на середине Большевистской

Сегодня днём в Октябрьском районе Новосибирска грузовик насмерть сбил женщину — по словам водителя, он её не увидел.

ДТП произошло на улице Большевистской около 13:45 недалеко от остановки «Храм Михаила Архангела».

«Не доезжая до пешеходного перехода, водитель грузовика совершил наезд на женщину. Неустановленная женщина, на вид около 50 (лет. — Д. З.), переходя проезжую часть вне зоны пешеходного перехода слева направо, попала под колёса автомобиля. В результате ДТП скончалась на месте», — уточнил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства происшествия.

«Водитель пояснил, что женщину не увидел, так как она была в «мёртвой зоне» зеркал», — рассказал Владислав Савченков.

Утром 25 августа на улице Ватутина в районе остановки «Тульский мост» произошло ДТП со смертельным исходом. Одна из машин вылетела на встречную полосу и столкнулась с другой.