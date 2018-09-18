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Вслед за Еремеевым обжалуют приговор владельцу «Крепыжа», устроившему смертельное ДТП у набережной
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Вслед за Еремеевым обжалуют приговор владельцу «Крепыжа», устроившему смертельное ДТП у набережной 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Владелец сети магазинов стройматериалов выплатил вдове погибшего два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда
Тюменская прокуратура обжаловала решение Калининского районного суда по делу бизнесмена Анатолия Менского, устроившего смертельное ДТП у Моста влюбленных. Первого июня предприниматель на внедорожнике Land Rover вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Соболь». 54-летний водитель микроавтобуса скончался в больнице. Расследование уголовного дела длилось три месяца. В начале сентября суд вынес решение о прекращении уголовного дела, оштрафовав бизнесмена на 150 тысяч рублей.
Всё, что осталось от микроавтобуса после столкновения
Прокуратура не согласилась с вынесенным решением суда и выступила с просьбой о пересмотре дела. Материалы дела будут переданы в Тюменский областной суд, который определит дату и время судебного заседания. Сроки рассмотрения зависят от того, насколько быстро удастся собрать данные от истца и ответчика, поэтому дата заседания пока не разглашается, — прокомментировали 72.ru в пресс-службе Калининского районного суда.
Представители пресс-службы областной прокуратуры отказались комментировать ситуацию, сославшись на нехватку свободного времени.
Момент столкновения двух автомобилей попал на городские камеры видеонаблюднения
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