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Две маршрутки устроили ДТП в Ставрополе
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Две маршрутки устроили ДТП в Ставрополе 

АиФ Ставрополье + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Две городские маршрутки устроили ДТП на пешеходном переходе в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Столкновение произошло утром 18 сентября на перекрёстке улицы Голенева и проспекта Карла Маркса. Водитель микроавтобуса Mercedes остановился возле пешеходного перехода, чтобы пропустить пешеходов, и в него врезался невнимательный водитель «Газели».
Одна из пассажирок «Газели» ушибла руку и ногу, и её госпитализировали. Остальные участники аварии не пострадали в ДТП. Водитель «Газели» прежде не попадался на нарушениях правил дорожного движения и не садился пьяным за руль. Полицейские ведут проверку по факту происшествия.
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