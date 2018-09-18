Две маршрутки устроили ДТП в Ставрополе

Две городские маршрутки устроили ДТП на пешеходном переходе в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Столкновение произошло утром 18 сентября на перекрёстке улицы Голенева и проспекта Карла Маркса. Водитель микроавтобуса Mercedes остановился возле пешеходного перехода, чтобы пропустить пешеходов, и в него врезался невнимательный водитель «Газели».

Одна из пассажирок «Газели» ушибла руку и ногу, и её госпитализировали. Остальные участники аварии не пострадали в ДТП. Водитель «Газели» прежде не попадался на нарушениях правил дорожного движения и не садился пьяным за руль. Полицейские ведут проверку по факту происшествия.