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В Заводском районе двое водителей «встретились» на перекрёстка
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В Заводском районе двое водителей «встретились» на перекрёстка 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Около часа назад на пересечении улиц Авиастроителей и проспекта Энтузиастов случилась авария. Дорогу не поделили между собой автомобили «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2115». За рулём последней легковушки была девушка, которая передвигалась по улице Авиастроителей, в то время как «пятнадцатая» подъезжала к светофору с другой стороны. Оба автолюбителя решили проскочить на мигающий «желтый». В результате только повредили свои авто.
По словам очевидцев, «ВАЗ-2115» развернуло прямо на перекрёстке, из-за чего на проспекте Энтузиастов в сторону ТЦ Оранжевый образовался затор. Водителям остаётся только объезжать лихачей.
К счастью, никто не пострадал. Участники дорожно транспортного происшествия ждут сотрудников ГИБДД.
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