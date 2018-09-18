В Заводском районе двое водителей «встретились» на перекрёстка

Около часа назад на пересечении улиц Авиастроителей и проспекта Энтузиастов случилась авария. Дорогу не поделили между собой автомобили «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2115». За рулём последней легковушки была девушка, которая передвигалась по улице Авиастроителей, в то время как «пятнадцатая» подъезжала к светофору с другой стороны. Оба автолюбителя решили проскочить на мигающий «желтый». В результате только повредили свои авто.

По словам очевидцев, «ВАЗ-2115» развернуло прямо на перекрёстке, из-за чего на проспекте Энтузиастов в сторону ТЦ Оранжевый образовался затор. Водителям остаётся только объезжать лихачей.