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В центре Курска «ЛАДА Х-RAY» сбила пешехода
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В центре Курска «ЛАДА Х-RAY» сбила пешехода 

КурскТВ 1 час назад
Фото: КурскТВ
Вчера на Садовой улице (напротив тринадцатого дома) произошло дорожно-транспортное происшествие — пострадал пересекавший автомобильное полотно в неположенном месте пешеход.
Тридцатипятилетний водитель автомобиля «ЛАДА Х-RAY» в процессе движения со стороны улицы Ленина не смог предотвратить аварию, чем нанёс восемнадцатилетнему пешеходу серьёзную травму. Не соблюдавшегося правила перехода оживлённых улиц в центре города доставили в ближайшую больницу с переломом ноги.
«Водитель трезв», — уточнил представитель ГИБДД.
Александр С  Фото: dddkursk
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