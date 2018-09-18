В центре Курска «ЛАДА Х-RAY» сбила пешехода 

Вчера на Садовой улице (напротив тринадцатого дома) произошло дорожно-транспортное происшествие — пострадал пересекавший автомобильное полотно в неположенном месте пешеход.
Тридцатипятилетний водитель автомобиля «ЛАДА Х-RAY» в процессе движения со стороны улицы Ленина не смог предотвратить аварию, чем нанёс восемнадцатилетнему пешеходу серьёзную травму. Не соблюдавшегося правила перехода оживлённых улиц в центре города доставили в ближайшую больницу с переломом ноги.
«Водитель трезв», — уточнил представитель ГИБДД.
Александр С Фото: dddkursk