Вологодские угонщики не смогли уйти от погони на неисправной «восьмерке» 

Заявление о пропаже ВАЗ-2108 из двора на улице Пугачева поступило полицейским ранним утром. Через несколько часов угонщиков обнаружили возле моста 800-летия. Двое молодых людей пытались завести машину.
С заявлением о пропаже в отделение полиции обратился хозяин автомобиля. Он пояснил правоохранителям, что вечером оставил машину во дворе дома по улице Пугачева, а проснувшись ранним утром, не обнаружил ее на привычном месте.
Информацию об этом стражи порядка незамедлительно передали всем дежурившим нарядам полиции. Пропавшую автомашину объявили в розыск.
Спустя некоторое время полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль в районе моста 800-летия. За рулем сидел молодой человек, еще один толкал авто сзади. Подозреваемых задержали и доставили в отделение полиции № 3 УМВД России по г. Вологде.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Им может грозить до 7 лет лишения свободы. Кроме того, сотрудники ГИБДД составили административные материалы по ч. 3 ст. 12.8. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами), сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.