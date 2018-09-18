Вологодские угонщики не смогли уйти от погони на неисправной «восьмерке»

Заявление о пропаже ВАЗ-2108 из двора на улице Пугачева поступило полицейским ранним утром. Через несколько часов угонщиков обнаружили возле моста 800-летия. Двое молодых людей пытались завести машину.

С заявлением о пропаже в отделение полиции обратился хозяин автомобиля. Он пояснил правоохранителям, что вечером оставил машину во дворе дома по улице Пугачева, а проснувшись ранним утром, не обнаружил ее на привычном месте.

Информацию об этом стражи порядка незамедлительно передали всем дежурившим нарядам полиции. Пропавшую автомашину объявили в розыск.

Спустя некоторое время полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль в районе моста 800-летия. За рулем сидел молодой человек, еще один толкал авто сзади. Подозреваемых задержали и доставили в отделение полиции № 3 УМВД России по г. Вологде.