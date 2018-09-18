Лишенный прав водитель опрокинул мопед в кювет в Кулебакском районе

Один человек пострадал при опрокидывании мопеда в Кулебакском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

ДТП произошло около двух часов ночи 17 сентября на первом километре автодороги Кулебаки — Валтово. Лишенный водительских прав мужчина 1989 г.р., управляя в состоянии алкогольного опьянения мопедом «Томото», не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП пострадал сам водитель. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.