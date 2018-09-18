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Лишенный прав водитель опрокинул мопед в кювет в Кулебакском районе
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Лишенный прав водитель опрокинул мопед в кювет в Кулебакском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Один человек пострадал при опрокидывании мопеда в Кулебакском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.
ДТП произошло около двух часов ночи 17 сентября на первом километре автодороги Кулебаки — Валтово. Лишенный водительских прав мужчина 1989 г.р., управляя в состоянии алкогольного опьянения мопедом «Томото», не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.
В результате ДТП пострадал сам водитель. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.
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