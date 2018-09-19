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В Красноярске на пр. Мира убрали запрещающие парковку знаки
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В Красноярске на пр. Мира убрали запрещающие парковку знаки 

АиФ Красноярск + ещё 2 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
На проспекте Мира в Красноярске вновь разрешили парковаться. Запрещающие знаки уже убрали, однако многие водители не решаются оставить там автомобиль.
Напомним, год назад во время ремонта мэрия приняла решение запретить там парковку. Якобы в будущем проспект должен стать пешеходной зоной и так будет лучше для пешеходов. Теперь же парковку вновь решили вернуть и опять для удобства жителей. В мэрии считают, что парковочные места снизят скорость потока автомобилей и пешеходам будет комфортно.
«Эту улицу мы должны сделать привлекательной в том числе для пешеходов. Для работы кафе и ресторанов, аптек. Его нужно сделать доступным для сервиса, который должен там присутствовать», − сообщил мэр Красноярска Сергей Ерёмин.
Кстати, сотрудники ГИБДД категорически против такого решения. Ведь по старым правилам, водители будут выходить прямо на проезжую часть. Полицейские порекомендовали чиновникам не принимать проект в том виде, в котором он есть сейчас. В мэрии отметили, что окончательное решение еще не принято.
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