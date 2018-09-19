В Красноярске на пр. Мира убрали запрещающие парковку знаки

На проспекте Мира в Красноярске вновь разрешили парковаться. Запрещающие знаки уже убрали, однако многие водители не решаются оставить там автомобиль.

Напомним, год назад во время ремонта мэрия приняла решение запретить там парковку. Якобы в будущем проспект должен стать пешеходной зоной и так будет лучше для пешеходов. Теперь же парковку вновь решили вернуть и опять для удобства жителей. В мэрии считают, что парковочные места снизят скорость потока автомобилей и пешеходам будет комфортно.

«Эту улицу мы должны сделать привлекательной в том числе для пешеходов. Для работы кафе и ресторанов, аптек. Его нужно сделать доступным для сервиса, который должен там присутствовать», − сообщил мэр Красноярска Сергей Ерёмин