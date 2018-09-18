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Ламбо, Гелик, Ауди и Бентли: элитные авто известных людей пострадали в ДТП
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Ламбо, Гелик, Ауди и Бентли: элитные авто известных людей пострадали в ДТП 

Ридус 44 минуты назад
Стало известно, кому принадлежат элитные автомобили, пострадавшие накануне в ДТП на Арбате.
Массовая авария произошла по вине водителя «Ламборгини». Девушка торопилась на день рождение своей подруги — наездницы Майе Станиславской.
«Ламборгини» с номером А666АА столкнулся с «Ауди», водитель которой решил внезапно развернуться. Затем элитная иномарка протаранила еще две две дорогие машины.
Известно, что 34-летняя Галия Зинатуллина за рулем «Ламборгини» торопилась в ресторан. Ее машина столкнулась с водителем «Ауди», 29-летним Берсаном Бисултановым.
Также спорткар зацепил «Гелендваген» известного блогера Гусейна Гасанова и «Бентли» спортсменки Майи Станиславской.
В ДТП никто не пострадал.
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