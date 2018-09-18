Ламбо, Гелик, Ауди и Бентли: элитные авто известных людей пострадали в ДТП

Стало известно, кому принадлежат элитные автомобили, пострадавшие накануне в ДТП на Арбате.

Массовая авария произошла по вине водителя « Ламборгини ». Девушка торопилась на день рождение своей подруги — наездницы Майе Станиславской.

«Ламборгини» с номером А666АА столкнулся с « Ауди », водитель которой решил внезапно развернуться. Затем элитная иномарка протаранила еще две две дорогие машины.

Известно, что 34-летняя Галия Зинатуллина за рулем «Ламборгини» торопилась в ресторан. Ее машина столкнулась с водителем «Ауди», 29-летним Берсаном Бисултановым.

Также спорткар зацепил «Гелендваген» известного блогера Гусейна Гасанова и « Бентли » спортсменки Майи Станиславской.

В ДТП никто не пострадал.