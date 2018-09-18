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Мать и дочь попали под машину во Владикавказе
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Мать и дочь попали под машину во Владикавказе 

Sputnik Южная Осетия 37 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 18 сен — Sputnik. В столице Северной Осетии два пешехода пострадали в результате наезда на пересечении улиц Барбашова и Леваневского, сообщает Комсомольская Правда. ДТП случилось во Владикавказе вечером 17 сентября.
По информации очевидцев, которые опубликовали фото с места происшествия в социальных сетях, женщина получила серьезные травмы — пострадавшую незамедлительно забрали на скорой помощи в больницу. Отмечается, что дочь жительницы Владикавказа отделалась легкими ушибами.
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Публикация от ЧП / Владикавказ 🔞 (@chp_vladikavkaz) 17 Сен 2018 в 10:05 PDT  Разбирательство по причинам и обстоятельствам аварии проведут дорожные полицейские города. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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