«Сообщали о нарушениях ПДД»: в Самарской области «Ночной патруль» помог выявить пьяных водителей 

За этим водителем инспекторы вынуждены были гнаться по трассе
Представители общественного движения «Ночной патруль» подвели итоги рейда, который они провели на дорогах области в минувшие выходные.
На помощь инспекторам ГИБДД вышли 53 активиста. Они сообщали инспекторам о любых нарушениях правил дорожного движения.
— Полицейские проверяли каждый случай, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
На обводной дороге города Сызрань стражи правопорядка остановили 34-летнего водителя за рулём красного «Шевроле». Оказалось, что мужчина действительно находится в нетрезвом состоянии. Его лишили прав, а машину отправили на штрафстоянку.
В отношении владельца «Рено» гаишники оформили протокол
В Тольятти активисты «Ночного патруля» сообщили экипажу ДПС о том, что по улице Ленина движется автомобиль «Рено», водитель которого, по их мнению, был пьян. Полицейские остановили мужчину. 31-летний местный житель отказался от прохождения медэкспертизы. Его дело рассмотрят в мировом суде. Автомобиль правонарушителя отправили на штрафстоянку.
Сотрудники ДПС преследовали легковушку и требовали остановиться по правому краю дороги
В Самаре в субботу, 15 сентября, полиция задержала на Севастопольской 30-летнего водителя ВАЗ-21101. Мужчина вышел из машины в полуголом виде, но от медосвидетельствования отказался. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении, которое передали в мировой суд Кировского района.
«Ночной патруль» — общественное движение, которое помогает инспекторам ГИБДД следить за соблюдением правил дорожного движения на дорогах Самарской области.