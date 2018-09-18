Ещё
«Сообщали о нарушениях ПДД»: в Самарской области «Ночной патруль» помог выявить пьяных водителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сообщали о нарушениях ПДД»: в Самарской области «Ночной патруль» помог выявить пьяных водителей 

63.ru 34 минуты назад
Фото: 63.ru
За этим водителем инспекторы вынуждены были гнаться по трассе
Представители общественного движения «Ночной патруль» подвели итоги рейда, который они провели на дорогах области в минувшие выходные.
На помощь инспекторам ГИБДД вышли 53 активиста. Они сообщали инспекторам о любых нарушениях правил дорожного движения.
— Полицейские проверяли каждый случай, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
На обводной дороге города Сызрань стражи правопорядка остановили 34-летнего водителя за рулём красного «Шевроле». Оказалось, что мужчина действительно находится в нетрезвом состоянии. Его лишили прав, а машину отправили на штрафстоянку.
В отношении владельца «Рено» гаишники оформили протокол
В Тольятти активисты «Ночного патруля» сообщили экипажу ДПС о том, что по улице Ленина движется автомобиль «Рено», водитель которого, по их мнению, был пьян. Полицейские остановили мужчину. 31-летний местный житель отказался от прохождения медэкспертизы. Его дело рассмотрят в мировом суде. Автомобиль правонарушителя отправили на штрафстоянку.
Сотрудники ДПС преследовали легковушку и требовали остановиться по правому краю дороги
В Самаре в субботу, 15 сентября, полиция задержала на Севастопольской 30-летнего водителя ВАЗ-21101. Мужчина вышел из машины в полуголом виде, но от медосвидетельствования отказался. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении, которое передали в мировой суд Кировского района.
«Ночной патруль» — общественное движение, которое помогает инспекторам ГИБДД следить за соблюдением правил дорожного движения на дорогах Самарской области.
63.ru: последние новости
В Крутых Ключах нетрезвый водитель протаранил две машины и въехал в подъезд жилого дома Такси в цветах и помятый «мерин»: в ДТП на Московском шоссе пострадал водитель Datsun Сотрудники полиции ищут автомобилистку, которая сбила пешехода на зебре в Тольятти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обновленная Mazda6: когда ждать в России?
Кроссовер Audi E-Tron стал серийной моделью
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На Волоколамском шоссе поменялась организация движения
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение