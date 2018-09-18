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В Нижнем Новгороде пробег машин скручивают в среднем на 50 000 км
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В Нижнем Новгороде пробег машин скручивают в среднем на 50 000 км 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Продавцы автомобилей в Нижнем Новгороде и в области скручивают пробег в среднем на 50 тысяч километров. Об этом говорится в исследовании портала Авто.ру.
В среднем по России этот показатель составляет 56 тысяч км. Если брать за основу среднестатистический годовой пробег автомобилей в стране в 20 000 километров, то машины «молодеют» примерно на три года.
С возрастом автомобиля растет и величина корректировки. Например, у машин 2017 года выпуска скручивают в среднем 21 547 километров, а у 10— и 15-летних авто — на 55 000 и 68 000 километров соответственно.
Чаще всего продавцы скручивают пробег у «японцев» и «американцев».
Лидеры антирейтинга среди моделей — Peugeot 406 и Chrysler Voyager.
Автомобили со скрученным пробегом реже всего встречаются у официальных дилеров.
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