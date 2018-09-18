Саратовских водителей не предупредили о двустороннем движении на участке Соколовой 

Саратовские водители подвергаются опасности на улице Соколовой после изменения схемы движения по магистрали. Об этом ИА «Свободные новости» сообщил эксперт ОНФ Вадим Бабенко.
«При движении по Соколовой от Чернышевского в строну Рогожина в связи с ремонтными работами на Большой Горной происходит движение автотранспорта во встречном направлении по дороге с одностороннем движением, — заметил он. — Коммунальные службы до сих пор не могут выставить предупреждающие дорожные знаки».
Собеседник отметил, что уже обращался в дорожный комитет администрации Саратова, но пока необходимые временные знаки на улице так и не установили.