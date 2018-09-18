Нетрезвых водителей будут ловить сегодня на дорогах Петрозаводска

За 8 месяцев в карельской столице автоинспекторы отстранили от управления транспортными средствами 546 нетрезвых водителей.

Сотрудники Гоасвтоинспекции Петрозаводска проведут сегодня вечером очередной рейд «Нетрезвый водитель».

По данным ведомства, за 8 месяцев 2018 года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления транспортными средствами 546 нетрезвых водителей, из них 74 — сели за руль в состоянии опьянения повторно.

Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от управления транспортом в состоянии опьянения и напоминает, что за данное нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления от полутора до двух лет. В случае повторного управления в состоянии опьянения — водитель подвергается уголовному наказанию.

Свидетелей грубых нарушений ПДД, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, просят сообщать ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть, телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска: 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.