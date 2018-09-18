В Саратове хулиганы устроили забег по припаркованным авто

В Ленинском районе Саратова два молодых человека устроили забег по припаркованным автомобилям. Камера видеонаблюдения запечатлела хулиганов.

Это произошло ранним утром 7 сентября во дворе дома №12 по улице Перспективная. На записи видно, как двое парней разбегаются и по очереди прыгают на капоты машин. Транспортные средства получили повреждения передней части в виде вмятин. С «паркурщиками» был также и один их приятель. Видимо, он оказался более благоразумным и решил просто спокойной идти позади.

Видео предоставлено программой «Безопасный дом».