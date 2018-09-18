127 кемеровчан попали под машины с начала года

Кемерово, 18 сентября — АиФ-Кузбасс . Семь пешеходов погибли и 120 получили травмы на дорогах города с начала 2018 года, сообщает пресс-служба ОГИБДД г. Кемерово.

«В половине из 123 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов пострадавшие стали жертвами по собственной неосторожности: переходили дорогу вне пешеходного перехода или внезапно выходили на проезжую часть из-за припаркованных на обочине транспортных средств или иных укрытий», — рассказал начальник ОГБДД г. Кемерово Дмитрий Волков

Некоторые пешеходы стали жертвами ДТП, потому что не обозначили себя на дороге в тёмное время суток.

Напомним, с весны 2018 года закон обязывает человека, идущего вдоль дороги вне населённого пункта, пользоваться световозвращающими элементами, чтобы водители могли его заметить. Это могут быть как светоотражающие элементы на одежде, так и специальный жилет. Штраф за нарушение этого правила, как и штраф за переход проезжей части в нарушении правил дорожного движения, составляет 500 рублей.