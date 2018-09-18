Ещё
127 кемеровчан попали под машины с начала года
Далее:
Читайте также:
Ещё

127 кемеровчан попали под машины с начала года 

АиФ Кузбасс 10 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 18 сентября — АиФ-Кузбасс. Семь пешеходов погибли и 120 получили травмы на дорогах города с начала 2018 года, сообщает пресс-служба ОГИБДД г. Кемерово.
«В половине из 123 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов пострадавшие стали жертвами по собственной неосторожности: переходили дорогу вне пешеходного перехода или внезапно выходили на проезжую часть из-за припаркованных на обочине транспортных средств или иных укрытий», — рассказал начальник ОГБДД г. Кемерово Дмитрий Волков.
Некоторые пешеходы стали жертвами ДТП, потому что не обозначили себя на дороге в тёмное время суток.
Напомним, с весны 2018 года закон обязывает человека, идущего вдоль дороги вне населённого пункта, пользоваться световозвращающими элементами, чтобы водители могли его заметить. Это могут быть как светоотражающие элементы на одежде, так и специальный жилет. Штраф за нарушение этого правила, как и штраф за переход проезжей части в нарушении правил дорожного движения, составляет 500 рублей.
АиФ Кузбасс: последние новости
«ВАЗ» сбил людей на остановке в Кемерове 24 инвалида получили ключи от новых авто Новокузнецкому аэропорту Спиченково дадут имя космонавта Волынова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дима Билан попал в ДТП2
Под Воронежем столкнулись два автобуса. Погибли люди20
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП77
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Два автобуса столкнулись под Воронежем
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение