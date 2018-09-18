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В Ноябрьске инспекторы ГИБДД и пожарные провели для школьников урок безопасности
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В Ноябрьске инспекторы ГИБДД и пожарные провели для школьников урок безопасности 

Noyabrsk24.ru 10 часов назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Занятия прошли в начальных классах школы № 8. Полицейские рассказали ученикам о причинах аварий на дорогах и о том, как их можно избежать, а сотрудники пожарной охраны напомнили об осторожности при обращении с огнем и о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.
«Мы рассказали детям об обстоятельствах, при которых могут произойти происшествия, о «дорожных ловушках», о том, какие ситуации бывают на дороге и как их можно избежать. Вспомнили дорожные знаки, выяснили, какое место в автомобиле наиболее безопасно, поговорили о необходимости пристегивать ремень безопасности и пользоваться автокреслом», — рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД Оксана Маркина.
Добавим, по данным регионального управления ГИБДД, с начала года на Ямале в авариях пострадали 45 детей. Еще один несовершеннолетний погиб.
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