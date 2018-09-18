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«Золотая» авария на Новом Арбате: ущерб — на миллионы
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«Золотая» авария на Новом Арбате: ущерб — на миллионы 

Вести.Ru 10 часов назад
Фото: Вести.Ru
Крупная авария в центре Москвы, которую уже назвали самым дорогим ДТП года: на Новом Арбате спорткар "Ламборгини" после столкновения с "Ауди" протаранил еще несколько припаркованных элитных иномарок. Список поврежденных машин впечатляет: "Бентли", "Порше", «Мерседес-Гелендваген». Ущерб, по самым скромным подсчетам, оценивается в 15 миллионов рублей.
Аварию на Новом Арбате смело можно назвать золотой: «Ламборгини», «Порше», «Ауди», "Инфинити", «Бентли», "Мерседес". Общая стоимость поврежденных машин составляет десятки миллионов рублей.
По словам очевидцев, виновник ДТП — водитель «Ауди» — решил неожиданно повернуть через две сплошные. В машину врезалась «Ламборгини» с номером 666. Элитный спорткар от удара отбросило на припаркованные вдоль дороги машины.
"Водитель «Ламборгини», как я слышал, сказал, что виноват водитель «Ауди» — он поворачивал не там. Водитель «Ауди» сказал, что виноват водитель «Ламборгини». Каждый друг на друга скидывает и толком непонятно ничего. Я еще раз говорю — слава Богу, здесь не было пешеходов, потому что это была бы просто жесть", — говорит пострадавший Гусейн Гасанов.
Удар был такой силы, что осколки разлетелись на десятки метров вокруг. К счастью, никто из водителей и пешеходов не пострадал. А вот ремонт машин явно обойдется в круглую сумму: страховка вряд ли покроет ее полностью. Так что оплачивать восстановление автомобилей, скорее всего, виновнику аварии придется из своего кармана.
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