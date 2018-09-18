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В Тюмени автомобиль врезался в толпу подростков
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В Тюмени автомобиль врезался в толпу подростков 

Рамблер + ещё 10 9 часов назад
Фото: Новости УрФО
Пьяный житель Тюменской области на «Ладе» убил девочку-подростка. Об этом сайту «Мегатюмень» рассказали в пресс-службе местного управления ГИБДД.
ДТП произошло в селе Шишкина минувшим вечером. Около 21:00 несколько подростков двигались по краю проезжей части в противоположном движению транспорта направлении, так как тротуара вдоль дороги нет. Проезжавший мимо автомобилист на «Ладе» по неустановленной пока причине вильнул в сторону пешеходов, задев 13-летнюю девочку.
В результате столкновения девочка скончалась, а водитель, оставив машину на месте аварии, пешком пошел домой. Прибывшие туда полицейские нашли мужчину пьяным.
По факту ДТП были составлены протоколы об оставлении места аварии и вождении в состоянии алкогольного опьянения, а также возбуждено уголовное дело.
Во второй половине августа сразу два ДТП с пешеходами произошли в Самаре. 21 августа водитель «Хонды» сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте, а 22-го самарец на «Шевроле» сбил четверых человек на трамвайной остановке.
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