В Тюмени автомобиль врезался в толпу подростков

Пьяный житель Тюменской области на « Ладе » убил девочку-подростка. Об этом сайту «Мегатюмень» рассказали в пресс-службе местного управления ГИБДД

ДТП произошло в селе Шишкина минувшим вечером. Около 21:00 несколько подростков двигались по краю проезжей части в противоположном движению транспорта направлении, так как тротуара вдоль дороги нет. Проезжавший мимо автомобилист на «Ладе» по неустановленной пока причине вильнул в сторону пешеходов, задев 13-летнюю девочку.

В результате столкновения девочка скончалась, а водитель, оставив машину на месте аварии, пешком пошел домой. Прибывшие туда полицейские нашли мужчину пьяным.

По факту ДТП были составлены протоколы об оставлении места аварии и вождении в состоянии алкогольного опьянения, а также возбуждено уголовное дело.