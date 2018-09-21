Взыскивать ущерб при ДТП хотят обязать страховщиков

В Госдуме предложили изменить порядок возмещения ущерба при ДТП

Разработчики отмечают, что сейчас гражданин, которому причинен ущерб имущества в ДТП, вынужден в процессе взыскания убытков тратить огромные усилия на самостоятельный сбор документов и доказательств, нести судебные расходы, для участия в судебных заседаниях необходимо время. Между тем страховые компании уже обладают кадровым ресурсом и возможностями для таких действий, уверены депутаты.

Законопроект предлагает возложить обязанности по возмещению вреда имуществу пострадавшего на страховщика, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего вне зависимости от наличия действующего страхового полиса у виновного лица.