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Взыскивать ущерб при ДТП хотят обязать страховщиков
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В Госдуме предложили изменить порядок возмещения ущерба при ДТП 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутаты от ЛДПР внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект, обязывающий страховщиков исполнять все обязанности по возмещению ущерба и судебных расходов из-за ДТП независимо от наличия полиса ОСАГО у виновника аварии, сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта, депутата Ярослава Нилова.
Авторами инициативы выступили народные избранники от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Данил Шилков, Виталий Пашин, Борис Пайкин, Андрей Свинцов, Андрей Андрейченко.
Разработчики отмечают, что сейчас гражданин, которому причинен ущерб имущества в ДТП, вынужден в процессе взыскания убытков тратить огромные усилия на самостоятельный сбор документов и доказательств, нести судебные расходы, для участия в судебных заседаниях необходимо время. Между тем страховые компании уже обладают кадровым ресурсом и возможностями для таких действий, уверены депутаты.
Законопроект предлагает возложить обязанности по возмещению вреда имуществу пострадавшего на страховщика, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего вне зависимости от наличия действующего страхового полиса у виновного лица.
"В данном случае бремя взыскания с виновного лица перекладывается с пострадавшего на его страховую компанию, что является справедливым по отношению к лицу, заключившему договор страхования", — говорится в пояснительной записке.
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