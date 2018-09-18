Слетел на скорости с трассы: в Самарской области ВАЗ-21099 сделал сальто в кювете

Машина несколько раз перевернулась в кювете

Во вторник, 18 сентября, в Самарской области произошло ДТП с пострадавшими. Автомобиль ВАЗ-21099 перевернулся в кювете на трассе Шигоны — Старый Тукшум — Суринский в Шигонском районе.

— Авария произошла примерно в 4:10. За рулем машины находился 29-летний мужчина. Он ехал на достаточно высокой скорости и в результате съехал в кювет, где авто несколько раз перевернулось, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадали водитель и его 39-летний пассажир. Их госпитализировали.