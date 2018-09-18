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Слетел на скорости с трассы: в Самарской области ВАЗ-21099 сделал сальто в кювете
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Слетел на скорости с трассы: в Самарской области ВАЗ-21099 сделал сальто в кювете 

63.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: 63.ru
Машина несколько раз перевернулась в кювете
Во вторник, 18 сентября, в Самарской области произошло ДТП с пострадавшими. Автомобиль ВАЗ-21099 перевернулся в кювете на трассе Шигоны — Старый Тукшум — Суринский в Шигонском районе.
— Авария произошла примерно в 4:10. За рулем машины находился 29-летний мужчина. Он ехал на достаточно высокой скорости и в результате съехал в кювет, где авто несколько раз перевернулось, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП пострадали водитель и его 39-летний пассажир. Их госпитализировали.
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