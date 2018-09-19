Суд в Москве арестовал бывшего водителя Тельмана Исмаилова по делу о похищении 14 лет назад певца Авраама Руссо

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Гусакова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 17 ноября", — сказал судья Артур Карпов

Гусакову инкриминируется ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения"). Если вина мужчины будет доказана, бывшему водителю грозит наказание от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

В ходе заседания следователь заявил, что причастность подозреваемого подтверждается показаниями Руссо на очной ставке. «Настоящее уголовное дело возбуждено 17 сентября по факту похищения гражданина Руссо. По подозрению в свершении данного преступления был задержан Владимир Гусаков. На него прямо указал Руссо. Он допрошен в качестве подозреваемого, была проведена очная ставка», — сказал следователь.

Он отметил, что свою причастность к преступлению 14-летней давности Гусаков отрицал. Также следователь добавил, что подозреваемый может поддерживать связь с главой преступной группы Тельманом Исмаиловым и выехать за рубеж. По мнению следователя, Гусаков может угрожать потерпевшему или свидетелям. В связи с этим он просил суд арестовать бывшего водителя бизнесмена Исмаилова до 17 ноября включительно.

Однако прокурор не поддержал позицию следователя. «Считаю ходатайство следователя необоснованным. В материалах недостаточно доказательств вины подозреваемого. Прошу отказать в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил он.

В свою очередь адвокат подозреваемого Максим Доброхвалов заявил, что доводы следствия голословны.

Судья Карпов обратился к подозреваемому с вопросом, считает ли он возможным принятие более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу. Гусаков сказал, что его «причастность к преступлению не доказана».

"Прошу освободить меня из-под стражи. Если необходимо приехать на очную ставку, я приеду", — заявил он.

Ранее Басманный суд Москвы продлил на 72 часа арест еще одного фигуранта дела — племянника Тельмана Исмаилова Заура Марданова. Ему предъявлены те же обвинения. Рассмотрение дела было отложено до 20 сентября.

В свою очередь адвокат Исмаилова Марина Русакова сообщила, что бизнесмен фигурирует в деле, но официально обвинений ему пока не предъявлено.

По словам адвоката, следствие считает, что в 2004 году Исмаилов якобы с целью склонения Руссо к совместной концертной деятельности организовал через своего племянника похищение артиста. В итоге популярный певец был похищен родственником предпринимателя и избит.

"Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло", — сказала адвокат.

Дело о двойном убийстве

Тельман Исмаилов ранее был заочно арестован по делу об организации убийства

По версии следователей, Тельман Исмаилов разработал план убийства владельцев подмосковного торгового центра «Строй-маркет» и компании «Люблино-Моторс» Владимира Савкина и Юрия Брилева совместно со своими братьями.

Исполнителем убийств стал Мехман Керимов . 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе он, сев на заднее сиденье автомобиля Toyota Land Cruiser, где находились предприниматели, выстрелил каждому из них в затылок из пистолета. От полученных ранений мужчины скончались на месте. Рафик Исмаилов по договоренности с братьями забрал Керимова с места убийства.

Следователи по записи видеокамеры, установленной на АЗС, расположенной неподалеку от места преступления, выяснили, что за несколько минут до убийства на заправке в Land Cruiser сел мужчина, которого до бензоколонки подвез серебристый Mercedes.

Личности водителя Mercedes и предполагаемого киллера установили — ими оказались Рафик Исмаилов и Мехман Керимов. Изучив их телефонные переговоры, правоохранители обнаружили, что перед убийством Керимов несколько раз созванивался с Владимиром Савкиным, а сразу после преступления связался по телефону с Рафиком Исмаиловым.

Обоих подозреваемых задержали, причем Керимов практически сразу признался в преступлении. Однако он заявил, что Исмаилов ничего не знал, а просто подвез его. Мотивом для расправы киллер назвал якобы невозвращенный Савкиным кредит в размере 452 тысяч долларов, поручителем по которому он выступал.

Рафика Исмаилова отпустили, однако после расследования подозрение пало на него и его братьев. Исмаилов был вновь арестован, ему предъявили обвинение в двойном убийстве. Затем обвинения в причастности к преступлению заочно предъявили Вагифу и Тельману Исмаиловым.

Оперативники пришли к выводу, что убийство было совершено из-за конфликта между Савкиным и Тельманом Исмаиловым после продажи принадлежащего им на паях торгово-развлекательного центра. Не желая возвращать бывшему деловому партнеру несколько миллионов долларов, Тельман Исмаилов выделил своим родственникам 2 млн долларов на убийство. Рафик Исмаилов нашел киллера из числа знакомых Савкина и контролировал преступление. Вагиф Исмаилов консультировал фигурантов и прятал брата в своей квартире до его задержания.

Тельман Исмаилов был одним из самых влиятельных бизнесменов Москвы при бывшем мэре Юрии Лужкове . Помимо Черкизовского рынка, его компания АСТ владела зданием "Военторга" , рестораном «Прага» на Новом Арбате и около 3 тыс. га в Подмосковье. Год назад суд признал Исмаилова банкротом.

Исмаилов был спонсором Руссо

Певец Авраам Руссо родился в Сирии в городе Алеппо. Затем он переехал в Россию и сделал эстрадную карьеру. По некоторым данным, Тельман Измаилов вложил в раскрутку Апрахама Ипджиана (настоящее имя Авраама Руссо) около 2,5 млн долларов. При этом, по словам Руссо, из выделенных на него денег «он не видел ни копейки» — все якобы забирал директор звукозаписывающей компании «Нокс Мьюзик» Иосиф Пригожин , с которым у певца был заключен контракт.

Вскоре Исмаилов посчитал, что деньги разбазариваются впустую. Поэтому у него мог быть мотив для расправы над певцом. Отметим также, что в 2006 году Руссо

пережил покушение. Артист попал в реанимацию после того, как по нему открыли огонь из автомата Калашникова.

Примечательно, что слухи о причастности Тельмана Измаилова к попыткам расправы над Авраамом Руссо ходили уже в 2006 году, но всерьез следователи стали отрабатывать эту версию лишь 12 лет спустя, когда бизнесмен лишился и богатства, и покровительства во власти.