Суд в Москве арестовал бывшего водителя Тельмана Исмаилова по делу о похищении 14 лет назад певца Авраама Руссо 

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего водителя экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова — Владимира Гусакова, обвиняемого в похищении артиста Авраама Руссо в 2004 году, передает
"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Гусакова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 17 ноября", — сказал судья Артур Карпов.
Гусакову инкриминируется ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения"). Если вина мужчины будет доказана, бывшему водителю грозит наказание от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
В ходе заседания следователь заявил, что причастность подозреваемого подтверждается показаниями Руссо на очной ставке. «Настоящее уголовное дело возбуждено 17 сентября по факту похищения гражданина Руссо. По подозрению в свершении данного преступления был задержан Владимир Гусаков. На него прямо указал Руссо. Он допрошен в качестве подозреваемого, была проведена очная ставка», — сказал следователь.
Он отметил, что свою причастность к преступлению 14-летней давности Гусаков отрицал. Также следователь добавил, что подозреваемый может поддерживать связь с главой преступной группы Тельманом Исмаиловым и выехать за рубеж. По мнению следователя, Гусаков может угрожать потерпевшему или свидетелям. В связи с этим он просил суд арестовать бывшего водителя бизнесмена Исмаилова до 17 ноября включительно.
Однако прокурор не поддержал позицию следователя. «Считаю ходатайство следователя необоснованным. В материалах недостаточно доказательств вины подозреваемого. Прошу отказать в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил он.
В свою очередь адвокат подозреваемого Максим Доброхвалов заявил, что доводы следствия голословны.
Судья Карпов обратился к подозреваемому с вопросом, считает ли он возможным принятие более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу. Гусаков сказал, что его «причастность к преступлению не доказана».
"Прошу освободить меня из-под стражи. Если необходимо приехать на очную ставку, я приеду", — заявил он.
Ранее Басманный суд Москвы продлил на 72 часа арест еще одного фигуранта дела — племянника Тельмана Исмаилова Заура Марданова. Ему предъявлены те же обвинения. Рассмотрение дела было отложено до 20 сентября.
В свою очередь адвокат Исмаилова Марина Русакова сообщила, что бизнесмен фигурирует в деле, но официально обвинений ему пока не предъявлено.
По словам адвоката, следствие считает, что в 2004 году Исмаилов якобы с целью склонения Руссо к совместной концертной деятельности организовал через своего племянника похищение артиста. В итоге популярный певец был похищен родственником предпринимателя и избит.
"Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло", — сказала адвокат.
Дело о двойном убийстве
Тельман Исмаилов ранее был заочно арестован по делу об организации убийства
в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева. Свою вину он не признает. Брат Тельмана Рафик Исмаилов содержится под стражей.
По версии следователей, Тельман Исмаилов разработал план убийства владельцев подмосковного торгового центра «Строй-маркет» и компании «Люблино-Моторс» Владимира Савкина и Юрия Брилева совместно со своими братьями.
Исполнителем убийств стал Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе он, сев на заднее сиденье автомобиля Toyota Land Cruiser, где находились предприниматели, выстрелил каждому из них в затылок из пистолета. От полученных ранений мужчины скончались на месте. Рафик Исмаилов по договоренности с братьями забрал Керимова с места убийства.
Следователи по записи видеокамеры, установленной на АЗС, расположенной неподалеку от места преступления, выяснили, что за несколько минут до убийства на заправке в Land Cruiser сел мужчина, которого до бензоколонки подвез серебристый Mercedes.
Личности водителя Mercedes и предполагаемого киллера установили — ими оказались Рафик Исмаилов и Мехман Керимов. Изучив их телефонные переговоры, правоохранители обнаружили, что перед убийством Керимов несколько раз созванивался с Владимиром Савкиным, а сразу после преступления связался по телефону с Рафиком Исмаиловым.
Обоих подозреваемых задержали, причем Керимов практически сразу признался в преступлении. Однако он заявил, что Исмаилов ничего не знал, а просто подвез его. Мотивом для расправы киллер назвал якобы невозвращенный Савкиным кредит в размере 452 тысяч долларов, поручителем по которому он выступал.
Рафика Исмаилова отпустили, однако после расследования подозрение пало на него и его братьев. Исмаилов был вновь арестован, ему предъявили обвинение в двойном убийстве. Затем обвинения в причастности к преступлению заочно предъявили Вагифу и Тельману Исмаиловым.
Оперативники пришли к выводу, что убийство было совершено из-за конфликта между Савкиным и Тельманом Исмаиловым после продажи принадлежащего им на паях торгово-развлекательного центра. Не желая возвращать бывшему деловому партнеру несколько миллионов долларов, Тельман Исмаилов выделил своим родственникам 2 млн долларов на убийство. Рафик Исмаилов нашел киллера из числа знакомых Савкина и контролировал преступление. Вагиф Исмаилов консультировал фигурантов и прятал брата в своей квартире до его задержания.
Тельман Исмаилов был одним из самых влиятельных бизнесменов Москвы при бывшем мэре Юрии Лужкове. Помимо Черкизовского рынка, его компания АСТ владела зданием "Военторга", рестораном «Прага» на Новом Арбате и около 3 тыс. га в Подмосковье. Год назад суд признал Исмаилова банкротом.
Исмаилов был спонсором Руссо
Певец Авраам Руссо родился в Сирии в городе Алеппо. Затем он переехал в Россию и сделал эстрадную карьеру. По некоторым данным, Тельман Измаилов вложил в раскрутку Апрахама Ипджиана (настоящее имя Авраама Руссо) около 2,5 млн долларов. При этом, по словам Руссо, из выделенных на него денег «он не видел ни копейки» — все якобы забирал директор звукозаписывающей компании «Нокс Мьюзик» Иосиф Пригожин, с которым у певца был заключен контракт.
Вскоре Исмаилов посчитал, что деньги разбазариваются впустую. Поэтому у него мог быть мотив для расправы над певцом. Отметим также, что в 2006 году Руссо
пережил покушение. Артист попал в реанимацию после того, как по нему открыли огонь из автомата Калашникова.
Примечательно, что слухи о причастности Тельмана Измаилова к попыткам расправы над Авраамом Руссо ходили уже в 2006 году, но всерьез следователи стали отрабатывать эту версию лишь 12 лет спустя, когда бизнесмен лишился и богатства, и покровительства во власти.