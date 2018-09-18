На всех гаишников не хватит? Нелегальные таксисты у метро — это сила

В соцсетях москвичей нередко появляются сообщения о нелегальных таксистах, которые особо активно по утрам и вечерам поджидают спешащих пассажиров в нарушение всех существующих правил дорожного движения. Зачастую эти машины стоят впритык к пешеходным переходам, или же занимают выезды из дворов.

Чтобы их не «опознали» машины ЦОДД и им не прилетели штрафы, номера находчивые водители закрывают дисками или листочками.

Возмущенные местные жители, бывает, жалуются на них, и когда сотрудники ГИБДД реагируют «облавами», то временно нелегалы разъезжаются. Однако через несколько дней (а порой и на следующий день) те же водители на тех же машинах — снова «на посту».

Так, например, еще четыре года назад у метро «Шаболовская» после потасовки с нелегалами москвичи жаловались на водительскую «мафию» у метро. На какjе-то время их разогнали, но вскоре нелегалы вновь были на том же месте. И остаются здесь и спустя несколько лет.

На аналогичную проблему у метро «Анино» в своем «Фейсбуке» обратила внимание и гражданский активист Светлана Штаркова. Ее супруг снял видео с автомобилями, которые в нарушение ПДД ждут пассажиров, мешая проходу пешеходов, а порой, и создавая откровенно опасные ситуации для них.

"Машины стоят с нарушением. Мало того, что под знаком, так еще и на пешеходном переходе, постоянно создавая аварийную ситуацию. Лицензии у таксистов нет. Все это — огромные штрафы, но их никто не выписывает", — отмечает Штаркова.

В комментарии под ее публикацией пользователь Иван Поляков рассказал об аналогичной ситуации у метро «Южная». По его словам, он тоже обращался в ГИБДД, когда на парковке для инвалидов таксисты-нелегалы перегораживали им машину поперек своими минивэнами.

"ГИБДД устроила облаву, теперь нелегалы стоят по подворотням и вдоль автобусов, мешая последним подъезжать и отъезжать от остановок", — пишет Иван Поляков.

Что же касается нелегалов у метро «Анино», то, как отмечает Светлана Шатркова, «ирония в том, что там же находится один из центров Росгварди».

"Так что ежедневно мимо них проходят десятки полицейских. А еще эти таксисты возят в ФМС, но никто ничего не предпринимает, несмотря на мои личные многочисленные обращения в МВД ", — пишет она в комментарии к видео и публикует ответ, в котором начальник ОВД по московскому району Чертаново уверяет: данные факты выявляются, к нарушителям «применяются меры административного воздействия».

Практика же показывает, что эти меры воздействия на нелегалов явно не действуют. Можно быть уверенным: через несколько дней после «облав» нелегалы снова будут на том же месте.