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Автоледи провезла на капоте девушку, не уступившую ей тротуар в Петербурге
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Автоледи провезла на капоте девушку, не уступившую ей тротуар в Петербурге 

Авторадио + ещё 1 7 часов назад
Происшествие попало в объектив камеры наблюдения. Все произошло вечером 6 сентября. На тротуарной дорожке встретились две женщины — одна шла пешком, а вторая ехала ей на встречу за рулем своей иномарки. На кадрах видно, что встреча продолжалась недолго, спустя мгновение машина рванула вперед и девушка-пешеход оказалась на капоте. Ее провезли 15 метров, потом она упала на асфальт. После этого автоледи спокойно продолжила свой путь по тротуару. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбирается полиция.
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