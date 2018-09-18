Автоледи провезла на капоте девушку, не уступившую ей тротуар в Петербурге

Происшествие попало в объектив камеры наблюдения. Все произошло вечером 6 сентября. На тротуарной дорожке встретились две женщины — одна шла пешком, а вторая ехала ей на встречу за рулем своей иномарки. На кадрах видно, что встреча продолжалась недолго, спустя мгновение машина рванула вперед и девушка-пешеход оказалась на капоте. Ее провезли 15 метров, потом она упала на асфальт. После этого автоледи спокойно продолжила свой путь по тротуару. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбирается полиция.