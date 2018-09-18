В Казахстане агрессивный мужчина напал на пожилого водителя скорой помощи 

В Алма-Ате на пожилого водителя скорой помощи напал агрессивный участник дорожного движения. Он с руганью вытащил немолодого мужчину из салона автомобиля, поколотил его и скрылся на своей машине.
Коллега пострадавшего сняла произошедшее на видео, и сейчас оно активно обсуждается пользователями социальных сетей. Комментаторы выдвигают разные версии событий, предшествующих нападению, а также сетуют на бедный лексикон агрессивного водителя, из-за которого трудно понять, что произошло.
Некоторые пользователи даже перечислили все слова, исключая нецензурные, которыми пользовался драчливый мужчина: «а», «чо», «выходи», «хочешь», «ты», «скорая помощь», «там» и «знаешь».
Глава министерства здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов потребовал «в кратчайшие сроки найти нарушителя», и пресс-служба Департамента внутренних дел Алма-Аты обещает, что «водитель легкового транспорта непременно будет привлечён к ответственности, согласно действующему законодательству.»