В Казахстане агрессивный мужчина напал на пожилого водителя скорой помощи

В Алма-Ате на пожилого водителя скорой помощи напал агрессивный участник дорожного движения. Он с руганью вытащил немолодого мужчину из салона автомобиля, поколотил его и скрылся на своей машине.

Коллега пострадавшего сняла произошедшее на видео, и сейчас оно активно обсуждается пользователями социальных сетей. Комментаторы выдвигают разные версии событий, предшествующих нападению, а также сетуют на бедный лексикон агрессивного водителя, из-за которого трудно понять, что произошло.

Некоторые пользователи даже перечислили все слова, исключая нецензурные, которыми пользовался драчливый мужчина: «а», «чо», «выходи», «хочешь», «ты», «скорая помощь», «там» и «знаешь».